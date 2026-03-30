Endurbyggir hús sitt í London sem ýtir undir sögusagnir

Nathan Ake, varnarmaður Manchester City, hefur vakið athygli eftir að hann hóf að endurbyggja hús sitt nálægt æfingasvæði Chelsea.
Þessi þróun hefur ýtt undir vangaveltur um að hollenski landsliðsmaðurinn gæti verið á leið aftur til Chelsea, þar sem hann hóf feril sinn á yngri árum.
Ake á um 15 mánuði eftir af samningi sínum við Manchester City, en hefur misst stöðu sína í byrjunarliðinu á Etihad.
Skjöl benda til þess að nýuppgert hús hans verði aðalheimili hans í framtíðinni, sem styrkir enn frekar sögusagnir um möguleg félagaskipti suður á Englandi.
Ef Ake myndi snúa aftur til Chelsea væri það ákveðin stefnubreyting hjá félaginu, sem hefur lagt áherslu á að kaupa unga leikmenn undanfarin ár. Sumir stuðningsmenn hafa þó kallað eftir meiri reynslu í hópinn til að styrkja liðið í baráttunni um titla.
Óvíst er hvort af félagaskiptum verður, en staða Ake gæti þróast á næstu vikum þegar sumarglugginn nálgast.