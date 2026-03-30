Ellefu leikmenn Arsenal hafa dregið sig út úr landsliðsverkefnum

Martin Zubimendi er nýjasti leikmaður Arsenal til að draga sig úr landsliðsverkefni vegna meiðsla, en fjöldi leikmanna félagsins hefur gert slíkt hið sama undanfarna daga.
Zubimendi kom inn á sem varamaður í 3-0 sigri Spain national football team gegn Serbia national football team í vináttuleik, en hefur nú verið tekinn út úr hópnum fyrir leik gegn Egyptalandi.
Hann er ellefti Arsenal-leikmaðurinn sem dregur sig úr landsliðsverkefni á þessum landsleikjaglugga, rétt fyrir lokasprett tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.
Áður höfðu leikmenn á borð við Martin Ødegaard, William Saliba, Gabriel Magalhães, Leandro Trossard og Jurrien Timber einnig hætt við þátttöku vegna meiðsla.
Þá hafa Bukayo Saka, Declan Rice og Noni Madueke dregið sig úr enska landsliðshópnum.
Áhyggjur eru mestar af Madueke sem fór meiddur af velli eftir harða tæklingu. Ljóst er að meiðslavandræði Arsenal gætu haft áhrif á titilbaráttu liðsins á lokakafla tímabilsins.