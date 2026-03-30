Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Neitaði að tjá sig um framtíðina

Íþróttavikan: Adam Páls og Jónatan Ingi – Er umræðan um Val á villigötum?

Defoe í áhugavert starf

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 30. mars 2026 14:30

Jermain Defoe hefur tekið við sínu fyrsta starfi sem aðalþjálfari eftir að hann var ráðinn til starfa hjá Woking.

Defoe, sem er 43 ára og fyrrum leikmaður Tottenham og enska landsliðsins, hefur áður aðeins stuttlega komið að þjálfun hjá meistaraflokki þegar hann var hluti af bráðabirgðateymi hjá Rangers árið 2021. Hefur hann einnig starfað í akademíu Tottenham.

Nú fær hann tækifæri sem aðalliðsþjálfari hjá Woking, sem spilar í efstu utandeild Englands og er sem stendur 9 stigum frá umspilssæti um að komast upp í ensku D-deildina (League Two).

Defoe tekur við af Neal Ardley sem var rekinn í mars eftir slakt gengi og kveðst spenntur fyrir starfinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

