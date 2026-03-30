Defoe í áhugavert starf

Jermain Defoe hefur tekið við sínu fyrsta starfi sem aðalþjálfari eftir að hann var ráðinn til starfa hjá Woking.
Defoe, sem er 43 ára og fyrrum leikmaður Tottenham og enska landsliðsins, hefur áður aðeins stuttlega komið að þjálfun hjá meistaraflokki þegar hann var hluti af bráðabirgðateymi hjá Rangers árið 2021. Hefur hann einnig starfað í akademíu Tottenham.
Nú fær hann tækifæri sem aðalliðsþjálfari hjá Woking, sem spilar í efstu utandeild Englands og er sem stendur 9 stigum frá umspilssæti um að komast upp í ensku D-deildina (League Two).
Defoe tekur við af Neal Ardley sem var rekinn í mars eftir slakt gengi og kveðst spenntur fyrir starfinu.