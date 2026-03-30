Búist við jöfnum leik á morgun en Strákarnir okkar sigurstranglegri

Íslenska karlalandsliðið mætir Haítí í seinni leik sínum í Kanada á morgun og er liðið talið sigurstranglegra.
Ísland gerði 2-2 jafntefli við Kanada á laugardag eftir að hafa komist í 0-2 með mörkum Orra Steins Óskarssonar.
Búast má við að Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari geri einhverjar breytingar á liði sínu á morgun, en Haítí þykir töluvert slakara lið en Kanada.
Veðbankar telja Strákana okkar sigurstranglegri og er stuðull á íslenskan sigur á Lengjunni til að mynda 2,17. Það er þó búist við nokkuð jöfnum leik því stuðull á Haítí er 2,79 og 3,11 á jafntefli.
Leikurinn verður sögulegur fyrir þær sakir að Ísland og Haítí hafa aldrei áður mæst.