Bætti 66 milljóna króna safngrip í safnið sitt – Bílafloti hans metinn á 1,6 milljarð

Erling Haaland hefur bætt enn einum lúxusbíl í safnið sitt eftir að hafa keypt sjaldgæfan Mercedes Maybach Virgil Abloh.
Framherjinn hjá Manchester City greiddi um 400 þúsund pund fyrir bílinn, sem er einn af aðeins 150 eintökum sem framleidd voru. Bíllinn er hluti af sérútgáfu sem þróuð var í samstarfi við Virgil Abloh, fyrrverandi listrænan stjórnanda Louis Vuitton, sem lést árið 2021.
Bíllinn er orðinn eftirsóttur safngripur og telst til lúxusvara á hæsta stigi. Haaland sást keyra hann um Cheshire á Englandi, þar sem hann býr.
Maybach-bíllinn er með sérstaka tvílita hönnun, með svörtum efri hluta og ljósari sandlit neðar. Innanrýmið ber einnig merki Abloh á ýmsum stöðum og hefur einstaka stafræna hönnun.
Bíllinn er knúinn öflugri V12 tvíforþjöppu vél og nær allt að 155 mílna hámarkshraða. Hann fer úr 0 í 100 km/klst á um 4,5 sekúndum.
Haaland er þekktur bílaáhugamaður og safn hans er sagt vera um 10 milljóna punda virði.