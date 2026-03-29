Tudor hættur með Tottenham

Tottenham Hotspur hefur tilkynnt að félagið og Igor Tudor hafi komist að samkomulagi um að slíta samstarfi sínu með gagnkvæmu samkomulagi. Króatíski þjálfarinn, sem er 47 ára gamall, lætur af störfum strax ásamt þjálfarateymi sínu eftir aðeins 44 daga í starfi.
Tudor tók við liðinu við erfiðar aðstæður en náði ekki að snúa gengi þess við. Undir hans stjórn fékk liðið aðeins eitt stig úr fimm leikjum í ensku úrvalsdeildinni og er nú í 17. sæti, rétt fyrir ofan fallsæti. Þá féll Tottenham einnig úr Meistaradeild Evrópu á sama tímabili, sem jók enn á pressuna á stjórann.
Samkvæmt heimildum var staða Tudors orðin mjög erfið innan félagsins og niðurstaðan því sú að leiðir skildu. Þá hefur einnig verið greint frá því að Tudor sé að ganga í gegnum erfiðan persónulegan tíma eftir að hafa nýlega misst föður sinn.