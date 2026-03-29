Tottenham skoðar tvo kosti ef Tudor verður rekinn á næstu dögum

Tottenham Hotspur gæti leitað til Sean Dyche til að bjarga liðinu frá falli ef aðalvalkosturinn Roberto De Zerbi hafnar því að taka við starfinu strax.
Tottenham er í erfiðri stöðu í ensku úrvalsdeildinni og óvissa ríkir um þjálfaramálin hjá félaginu. De Zerbi er sagður efstur á óskalista stjórnenda, en hann vill samkvæmt heimildum aðeins taka við liðinu að tímabili loknu.
Það gæti opnað dyrnar fyrir Dyche, sem er 54 ára gamall og hefur mikla reynslu af því að halda liðum uppi í deildinni. Hann er þekktur fyrir agaðan varnarleik og skipulag, sem gæti reynst lykilatriði í fallbaráttunni.
Stjórnendur Tottenham eru sagðir íhuga stöðuna vandlega og meta hvort nauðsynlegt sé að grípa til skammtímalausnar og reka Igor Tudor sem tók við á dögunum þegar Thomas Frank var rekinn.