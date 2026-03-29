Tjáir sig um Tottenham kjaftasögurnar – Sat á bar með Guinness

Sean Dyche hefur brugðist við vangaveltum um að hann gæti tekið við stjórastöðunni hjá Tottenham á meðan óvissa ríkir um framtíð Igor Tudor hjá félaginu sem er í fallbaráttu.
Fréttir bárust í vikunni um að Dyche væri líklegur til að taka við liðinu ef breytingar yrðu gerðar á landsleikjahléinu. Það myndi þýða skjótan endurkomu hans í þjálfarastólinn, en hann var rekinn frá Nottingham Forest í febrúar eftir aðeins þrjá mánuði í starfi.
Í viðtali á talkSPORT var Dyche spurður út í orðróminn og sögusagnir á samfélagsmiðlum um að hann hefði sést í London. Hann svaraði á léttum nótum:
„Þetta er frábært, satt að segja. Ég var á pöbb nálægt heimili mínu hér og einhver sagði: ‘Þú átt að vera í viðræðum við Spurs í kvöld’. Ég svaraði: ‘Ég sit hér við hliðina á þér með Guinness í hendi, þannig að það er frekar ólíklegt!’“
Hann bætti við að slíkar sögusagnir væru hluti af starfinu. „Þetta er erfið staða. Þegar þú ert þjálfari veistu að þú munt fá spurningar,“ sagði Dyche, sem er án starfs um þessar mundir.