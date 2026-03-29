Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Það er gjarnan hávær umræða í kringum Val og hún er ekki alltaf jákvæð. Þeir félagar voru spurðir út í þetta.
„Síðan ég kom í Val hef ég alltaf fundið fyrir þessu umtali. Yfirleitt höfum við bara verið að delivera og þá minnkar umræðan en um leið og eitthvað er ekki nákvæmlega eins og það á að vera þá virðist fólk vera til í að hata Val og mér finnst það bara forréttindi.
Þetta er stærsti klúbbur á landinu og það er bara gríðarlega skemmtilegt að finna fyrir að fólk hafi áhuga á liðinu þínu frekar en að öllum sé drullusama,“ sagði Adam áður en Jónatan tók til máls.
„Fólk úti í bæ segir kannski að við höfum ekki getað neitt í fyrra en við vorum í fyrsta sæti heillengi og fórum í bikarúrslit. Þetta er bara partur af því að vera í Val og er líka pínu mótiverandi.“