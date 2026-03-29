Mason Greenwood gríðarlega eftirsóttur

Juventus hefur áhuga á að fá til sín enska sóknarmanninn Mason Greenwood, sem er 24 ára gamall og leikur með Marseille.
Greenwood, sem á að baki landsleiki fyrir England, hefur endurvakið feril sinn í Frakklandi og vakið athygli stórliða með frammistöðu sinni. Juventus er sagt fylgjast grannt með stöðu hans og skoða möguleikann á að fá hann til Ítalíu.
Samkeppni um leikmanninn gæti þó orðið hörð, því Atlético Madrid hefur einnig mikinn áhuga og þrýstir á að tryggja sér þjónustu hans. Spænska félagið er talið sjá Greenwood sem styrk í sóknarlínuna fyrir næsta tímabil.
Óljóst er á þessari stundu hvert Greenwood mun fara, en ljóst er að hann er orðinn eftirsóttur á ný. Næstu vikur gætu ráðið úrslitum um framtíð hans á félagaskiptamarkaðnum.