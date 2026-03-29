Liverpool og Arsenal sagt að gleyma þessu

Liverpool og Arsenal hafa bæði fengið neitun í tilraunum sínum til að fá georgíska kantmanninn Khvicha Kvaratskhelia frá Paris Saint-Germain.
Kvaratskhelia, sem er 25 ára gamall, hefur verið einn af mest spennandi sóknarleikmönnum Evrópu undanfarin ár og vakið mikla athygli með frammistöðu sinni. Hann er lykilmaður hjá PSG og hefur fest sig í sessi sem einn hættulegasti kantmaðurinn í leiknum í dag.
Bæði Liverpool og Arsenal höfðu áhuga á að styrkja sóknarlínuna og litu á Kvaratskhelia sem kjörinn kost. PSG hefur hins vegar engan áhuga á að selja leikmanninn og hafnaði strax fyrirspurnum frá ensku félögunum.
Það bendir til þess að erfitt verði fyrir önnur lið að ná samkomulagi um kaup á honum á næstunni.