Leikmaður Vals segir að það yrði hneyksli ef Víkingur verður ekki Íslandsmeistari

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Margir eru á því að Víkingur muni vinna Bestu deild karla með yfirburðum í sumar. Mikið hefur verið rætt og ritað um ógnvænlega breidd leikmannahópsins.
„Þeir eru með frábært lið en geta bara byrjað með 11 leikmenn inn á. Það verða einhverjir pirraðir. Við munum mæta þeim eins og öllum öðrum liðum, þetta voru hörkuleikir í fyrra,“ sagði Jónatan.
„Þeir eru með gríðarlega sterkt lið og það hlýtur að vera augljóst að þeir ætla sér Íslandsmeistaratitilinn, bikarmeistaratitilinn og að fara langt í Evrópu. Það er gríðarlega mikil pressa
Við þurfum að gera allt rétt til að reyna að vinna þetta ofurlið. Það yrði meiri skandallinn ef þeir vinna ekki með þetta lið,“ sagði Adam.