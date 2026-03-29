Landsliðsþjálfari Argentínu tjáir sig – Veit ekki hvort Messi verði með á HM

Þjálfari argentínska landsliðsins, Lionel Scaloni, segist ekki vita hvort Lionel Messi muni spila á Heimsmeistaramótinu í sumar.
Messi, sem er 38 ára gamall, var lykilmaður þegar Argentína varð heimsmeistari í Katar fyrir fjórum árum og hefur síðan haldið áfram að vera burðarás í liðinu. Hann er einnig í núverandi landsliðshópi Scaloni fyrir vináttuleiki sem fram fara síðar í þessum mánuði.
Þrátt fyrir það ríkir óvissa um þátttöku hans á HM. Scaloni segir að ákvörðunin sé alfarið í höndum Messi sjálfs.
„Þetta er spurning frekar fyrir hann. Þið vitið hvar ég stend í þessu,“ sagði Scaloni.
„Ég mun gera allt sem ég get til að tryggja að hann verði með. Fyrir fótboltann sjálfan tel ég mikilvægt að hann sé þar.“
Scaloni undirstrikar þó að margt spili inn í ákvörðunina. „Þetta er ekki mitt að ákveða. Þetta snýst um hans hugarástand og líkamlegt ástand.“
Hann bendir einnig á að áhuginn sé gríðarlegur. „Það eru ekki bara Argentínumenn sem vilja sjá hann, heldur heimurinn allur. Ég vil að hann verði með, en hann hefur unnið sér rétt til að taka þessa ákvörðun í ró og næði.“