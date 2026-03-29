Hinn aldraði en öflugi gæti farið til Ítalíu

Juventus hefur áhuga á að fá til sín pólska framherjann Robert Lewandowski á frjálsri sölu í sumar, fari svo að hann yfirgefi Barcelona.
Lewandowski, sem er orðinn 37 ára gamall, hefur verið einn besti framherji heims undanfarinn áratug og skorað gríðarlega mikið af mörkum á ferlinum. Þrátt fyrir aldurinn er hann enn talinn geta styrkt stórlið á hæsta stigi.
Samkvæmt fréttum á Ítalíu fylgist Juventus grannt með stöðu mála og er tilbúið að bregðast hratt við ef ljóst verður að hann yfirgefi Barcelona. Félagið sér hann sem reynslumikinn kost sem gæti bætt við gæði í sóknarlínuna.
Barcelona hefur þó ekki tekið neina endanlega ákvörðun um framtíð leikmannsins. Ef til félagaskipta kemur gæti áhugi Juventus leitt til þess að Lewandowski haldi áfram að spila á toppstigi í Evrópu þrátt fyrir að vera kominn á síðari hluta ferilsins.