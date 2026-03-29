Fær launahækkun fyrir gott starf undanfarið

Everton hyggst bjóða knattspyrnustjóranum David Moyes nýjan samning í sumar eftir að hann hefur gjörbreytt gengi liðsins, samkvæmt frétt The Guardian.
Moyes sneri aftur til félagsins í janúar á tveggja og hálfs árs samningi þegar Everton var aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti eftir að hann tók við af Sean Dyche. Síðan þá hefur Skotinn snúið við gengi liðsins með eftirtektarverðum hætti.
Everton situr nú í áttunda sæti deildarinnar og er aðeins þremur stigum frá efstu fimm sætunum, sem gætu tryggt sæti í Meistaradeild Evrópu. Þetta er mikill viðsnúningur miðað við stöðuna þegar Moyes tók við.
Samkvæmt fréttinni litu eigendur félagsins, Friedkin-hópurinn, upphaflega á Moyes sem skammtímalausn. Nú eru þeir hins vegar sannfærðir um að 62 ára stjórinn sé rétti maðurinn til að leiða félagið til lengri tíma og vilja framlengja samning hans.
Formlegar viðræður eru sagðar fara fram eftir tímabilið, en ríkir bjartsýni innan félagsins um að Moyes sé tilbúinn að halda áfram í starfi.
Nýr samningur gæti einnig veitt honum meira vald í leikmannamálum, þar sem viðurkennt er að hann nái bestum árangri með reyndari leikmenn frekar en unga og óreynda.