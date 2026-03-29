Adam setti þetta skilyrði í samtali um framtíð sína

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Adam var í vetur eitthvað orðaður við brottför frá Val. Hann segir framtíð sína hafa komið til tals en niðurstaðan varð sú að hann vildi vera áfram á Hlíðarenda.
„Ég var skýr í því að ég þyrfti að fá að spila á þessu tímabili, sama hvort það væri í Val eða annars staðar, ef það væri ekki raunin langaði mig að skoða eitthvað annað. Eins og er er ég sáttur í Val og er ekki að fara neitt.“
Adam hefur átt gott undirbúningstímabil og eru margir spenntir fyrir því að fylgjast með honum í sumar.
„Ég er búinn að leggja hart að mér eftir erfitt tímabil í fyrra og það er kominn tími til að ég sýni aftur hvað ég get.“