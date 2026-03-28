United horfir á tvo miðjumenn sem vilja koma til félagsins

Manchester United hefur sett miðjumanninn Adam Wharton á óskalista sinn, en leikmaðurinn er sagður tilbúinn að yfirgefa Crystal Palace í sumar. Wharton, sem er 22 ára og hefur verið kallaður upp í enska landsliðið, hefur áhuga á að ganga til liðs við félag sem spilar í Meistaradeild Evrópu.
Á sama tíma gæti Brighton & Hove Albion verið tilbúið að selja miðjumanninn Carlos Baleba. Félagið hafði áður sett um 100 milljóna punda verðmiða á Baleba þegar Manchester United sýndi honum áhuga síðasta sumar.
Nú bendir þó til þess að Brighton hafi lækkað kröfur sínar og sé opið fyrir tilboðum sem eru talsvert lægri en áður. Baleba, sem einnig er 22 ára, hefur vakið athygli með frammistöðu sinni og gæti orðið eftirsóttur á komandi félagaskiptaglugga.
Manchester United virðist því skoða fleiri valkosti til að styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil.