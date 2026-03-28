Sýnir áverka sína eftir hjólaslys í vikunni

Goðsögn Alan Shearer sýndi frá meiðslum sem hann hlaut eftir að hafa dottið af hjóli á föstudag.
Shearer birti myndir á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem sjá mátti skurði og skrámur á handlegg og fæti. Hann kenndi holum í veginum um slysið og lét fylgja stutt skilaboð: „Ái. Holur í veginum og hjól eru ekki góð blanda!“
Þrátt fyrir að myndirnar hafi virst sársaukafullar bendir flest til þess að meiðslin séu ekki alvarleg, þar sem skurðirnir virðast ekki djúpir. Fyrrum framherjinn, sem er markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, virðist því hafa sloppið tiltölulega vel frá atvikinu.
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Shearer lendir í slysi á hjóli. Fyrir um níu árum síðan varð hann fyrir mun alvarlegra óhappi þegar hann féll af hjóli í Quinta do Lago í Portúgal. Í því tilviki handleggsbrotnaði hann og þurfti að gangast undir umfangsmikla aðgerð í kjölfarið.