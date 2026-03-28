Sakaður um að hafa látið ljót orð falla þegar hann var settur inn í fangaklefa

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Joey Barton hefur verið sakaður um að hafa látið falla and-múslimsk ummæli þegar hann kom í fangelsi, þar sem hann er í haldi vegna meintrar árásar á golfvelli.
Barton, sem er 43 ára, var úrskurðaður í gæsluvarðhald eftir að hafa komið fyrir dóm þann 10. mars. Samkvæmt heimildum lét hann falla „íslamófóbísk“ ummæli við móttöku á HMP Liverpool fangelsinu, þegar verið var að skrá hann inn eftir komu hans frá dómhúsi.
Heimildarmaður sagði að Barton hefði annað hvort sagt eitthvað við starfsfólk eða um aðra fanga. Þá er talið líklegt að hann verði fluttur frá heimaborg sinni af öryggisástæðum.
„Liverpool fangelsi er erfitt umhverfi og fullt af gengjameðlimum og hörðum glæpamönnum,“ sagði heimildin. Hún bætti við að Barton gæti verið fluttur í annað fangelsi, til dæmis Wandsworth í suðvesturhluta Lundúna.
„Ef hann fer þangað verður það enn erfiðara. Þar er mjög blandaður hópur og hann þarf stöðugt að vera á varðbergi,“ var haft eftir heimildinni.
Barton, sem lék á sínum tíma með liðum á borð við Manchester City, Newcastle og QPR, hefur verið ákærður fyrir alvarlega líkamsárás.