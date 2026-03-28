Miklar breytingar fylgt komu Hemma Hreiðars – „Komið mér virkilega mikið á óvart“

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Hermann Hreiðarsson tók við Val í vetur af Túfa og honum hafa fylgt breytingar. Chris Brazell er þá honum til aðstoðar.
„Það eru allt öðruvísi áherslur. Það þekkja allir hvernig Hemmi er og hann er búinn að vera mjög jákvæður. Hann er auðvitað búinn að vera svolítið óheppinn með hvaða leikmann hann hefur úr að ráða vegna meiðsla og gert vel í því. Það hefur opnað tækifæri fyrir aðra leikmenn. Hann og Chris hafa skipt þessu mjög vel á milli sín,“ sagði Jónatan.
Adam tók undir þetta.
„Ef ég á að segja eins og er hefur Hemmi komið mér virkilega mikið á óvart. Sem leikmaður var hann algjör harðjaxl, og er það auðvitað, en hann er svo góður maður á mann, auðvelt að tala við hann og hann er góður maður. Oft er það það sem maður biður um frá þjálfara sínum. Chris sefur jafnvel ekki á nóttunni að pælir svo mikið í fótbolta.“