Landsliðsþjálfari Ungverjalands hlustar ekki á Arne Slot

Landsliðsþjálfari Ungverjalands, Marco Rossi, hefur gagnrýnt Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool, eftir að sá síðarnefndi hvatti landsliðsþjálfara til að hlífa leikmönnum sínum í landsleikjahléum.
Slot lýsti áhyggjum af álagi á leikmenn sína og nefndi sérstaklega Dominik Szoboszlai, sem hefur verið einn besti leikmaður Liverpool á tímabilinu. Ungverjinn hefur skorað 12 mörk og lagt upp átta til viðbótar úr miðjunni og spilað alls 43 leiki á leiktíðinni.
Rossi tók þó ekki vel í þessi ummæli og benti á að Szoboszlai hefði jafnvel verið notaður í bakvarðarstöðu hjá Liverpool vegna meiðsla í hópnum.
„Ég hef aldrei rætt við Slot og hef ekkert að segja um það hvenær eða hvar hann notar Dominik, til dæmis sem bakvörð,“ sagði Rossi í samtali við ungverska fjölmiðla.
„Ég býst því líka við að hann skipti sér ekki af mínu starfi. Það er ekki aðeins ég sem tek ákvarðanir og ég er ekki skuldbundinn til að velja neinn leikmann.“
Rossi lagði áherslu á að landsliðið væri í forgangi hjá sér og leikmönnum.
„Ef Dominik myndi óska eftir hvíld myndi ég að sjálfsögðu taka tillit til þess. En hann er fyrirliði landsliðsins og landsliðið er hans forgangsmál. Ef þyrfti að spara krafta gæti hann gert það, en fyrir okkur snýst þetta um að spila vel fyrir þjóðina.“
Ummælin undirstrika spennu sem getur myndast milli félagsliða og landsliða varðandi álag á lykilleikmenn.