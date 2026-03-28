Jurgen Klopp sagður hvetja Liverpool til að kaupa þennan kantmann

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Jürgen Klopp er sagður hvetja Liverpool til að reyna að fá kantmanninn Yan Diomande sem mögulegan arftaka Mohamed Salah.
Salah staðfesti fyrr í vikunni að hann muni yfirgefa Anfield í lok tímabilsins og því stendur Liverpool frammi fyrir því að fylla stórt skarð í sóknarlínu liðsins. Samkvæmt heimildum hyggst félagið leita að tveimur nýjum kantmönnum í sumar.
Diomande, sem er 19 ára og leikur með RB Leipzig, hefur vakið mikla athygli og Liverpool er eitt þeirra félaga sem hefur sýnt honum áhuga. Klopp, sem starfar nú sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull, er sagður mæla með því að gamla félagið sitt reyni að fá leikmanninn.
Ekki verður þó auðvelt að landa samningi við Diomande, sem er metinn á um 87 milljónir punda. Nokkur önnur stórlið fylgjast einnig grannt með stöðu hans.
Þar á meðal eru Manchester United, Arsenal og Tottenham Hotspur.