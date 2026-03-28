Jónatan segir hlaðvarp hafa farið frjálslega með staðreyndir um framtíð sína – „Veit ekki alveg hvaðan þeir fá þær upplýsingar“

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Jónatan var eftir síðasta tímabil nokkuð hressilega orðaður við Víking. Hann slökkti að lokum í þeim vangaveltum með að framlengja samning sinn á Hlíðarenda. En kom það til greina að hann færi á einhverjum tímapunkti?
„Já og nei. Ég ræddi við mitt fólk og við hugsuðum þetta. Það var mikið af breytingum (hjá Val) í nóvember og desember,“ sagði Jónatan.
„Ég var enn með samning við Val og á endanum taldi ég best að vera áfram í Val og er mjög ánægður með það. Það er búið að vera mjög jákvætt síðan, það var svolítið mikið af fréttum í nóvember og desember og maður þurfti aðeins að hugsa sig um,“ sagði hann enn fremur, en Valur skipti til að mynda um þjálfarateymi í vetur.
Jónatan var mikið orðaður við Víking í hlaðvarpinu Dr. Football.
„Þeir voru að „facta“ ýmislegt í Dr. Football, ég veit ekki alveg hvaðan þeir fá þær upplýsingar stundum. Það er fínt að þeir hafi eitthvað að tala um, ég hef allavega aldrei fengið eins mikið af skilaboðum og þegar þessir þættir kom út.“