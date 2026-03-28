Hraður uppgangur fyrrum liðsfélaga þeirra komið á óvart – „Ef einhver segist hafa séð þetta fyrir er hann að ljúga“

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Tómas Bent Magnússon lék með þeim félögum í Val í fyrra en var svo seldur til Hearts í Skotlandi, þar sem hann hefur slegið í gegn og er liðið á toppnum. Kemur þetta þeim á óvart?
„Já, ég mætti á æfingu í apríl eftir að ég kom frá Ítalíu og hann var ekki einu sinni á miðjunni, hann var að spila einhvers konar hægri bakvörð. Maður sá þetta kannski ekki alveg fyrir,“ sagði Adam léttur áður en Jónatan tók til máls.
„Ef einhver segist hafa séð þetta fyrir er hann að ljúga. En hann er þarna því hann er búinn að leggja ótrúlega mikið á sig. Hann á þetta 100 prósent skilið og vonandi fer hann enn hærra.“