Heyrðu af yfirvofandi brottrekstri þjálfara síns í fjölmiðlum – „Fólk oft að maður viti eitthvað meira en almenningur, en við gerum það ekki“

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Srdjan Tufegdzic, Túfa, var sagt upp sem þjálfara Vals í fyrra og tók Hermann Hreiðarsson við.
Var það farið að kvissast út undir lok síðustu leiktíðar að Túfa yrði skipt út og var hann vonsvikinn með það.
Jónatan sagðist skilja Túfa.
„Ef þú ferð í bikarúrslit og ert lengi í 1. sæti í deildinni, missir lykilmenn í meiðsli, það var mjög þungt,“ sagði hann, en Valur hafnaði í 2. sæti í deild og bikar.
„Maður var búinn að lesa ýmislegt á netinu en svo heldur fólk oft að maður viti eitthvað meira en almenningur, en við gerum það ekki.“
Adam tók til máls.
„Maður vissi alveg að það var búið að tala um það lengi í fjölmiðlum að hann væri að fara.“