Einkunnir eftir að Ísland tapaði niður góðri forystu í Kanada – Einn yfirburðamaður

Ísland og Kanada gerðu 2-2 jafntefli í fjörugum æfingaleik þar sem bæði lið sýndu góða takta.
Orri Steinn Óskarsson kom Íslandi í þægilega stöðu snemma leiks með tveimur mörkum á fyrstu 22 mínútunum. Fyrra markið kom á 9. mínútu eftir vel útfærða sókn og það síðara á 22. mínútu þar sem hann nýtti færið sitt af öryggi. Ísland virtist stjórna leiknum á þessum kafla og skapa sér fleiri færi.
Kanada gafst þó ekki upp og minnkaði muninn á 66. mínútu þegar Jonathan David skoraði úr vítaspyrnu. Sama saga endurtók sig á 75. mínútu þegar David skoraði aftur af punktinum og jafnaði leikinn í 2-2.
Íslenska liðið átti í erfiðleikum með að halda forskotinu í seinni hálfleik og Kanada nýtti sér það. Leikurinn var góður prófsteinn fyrir bæði lið, þar sem sóknarleikur Íslands lofar góðu en varnarleikurinn þarf að vera stöðugri.
Einkunnir frá 433.is eru hér að neðan.
Elías Rafn Ólafsson – 6
Gat lítið gert í þeim mörkum sem Kanada skoraði af vítapunktinum, öruggur í flestum sínum aðgerðum.
Guðlaugur Victor Pálsson – 6
Traustur og öruggur í varnarleiknum.
Sverrir Ingi Ingason – 6
Hélt skipulaginu vel.
Hörður Björgvin Magnússon – 5
Afskaplega klaufalegt hvernig hann varðist þegar Kanada fékk seinni vítaspyrnuna á sig.
Mikael Egill Ellertsson – 6
Ágætur leikur, mjög óheppinn að fá á sig dæmda vítaspyrnu, algjör bull dómur.
Ísak Bergmann Jóhannesson (´67) – 7
Öflug frammistaða, kom boltanum oft hratt úr pressu.
Hákon Arnar Haraldsson – 7
Góðar snertingar aftarlega á vellinum og losaði pressu en þarf að vera framar á vellinum til að blómstra.
Kristian Nökkvi Hlynsson (´67) – 6
Klókur á nokkrum augnablikum en spurning hvort staða kantmanns sé hans besta staða fyrir landsliðið.
Jón Dagur Þorsteinsson (´76) – 6
Kom ekkert mikið við sögu en gerði ágætlega.
Brynjólfur Andersen Willumsson – 5
Kom varla við sögu í leiknum fyrr en í uppbótartíma.
Orri Steinn Óskarsson (´67) 9 – Maður leiksins
Kláraði færin sín frábærlega, vá hvað við höfum saknað þessara gæða.
Varamenn:
Kristall Máni Ingason (´67) 5
Stefán Teitur Þórðarson (´67) 5