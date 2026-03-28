Chelsea og Liverpool berjast um sama manninn

Ensku stórliðin Chelsea og Liverpool fylgjast grannt með svissneska varnarmanninum Roggerio Nyakossi, sem er fyrirliði U21 landsliðs Sviss.
Nyakossi, sem er 22 ára gamall miðvörður hjá belgíska félaginu OH Leuven, á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum og stefnir á að færa sig um set í sumar. Hann vakti athygli félaga í Englandi, Þýskalandi og Ítalíu í janúarglugganum, en ákvað að vera áfram í Belgíu til að hjálpa Leuven að halda sæti sínu í efstu deild.
Það markmið hefur nú náðst og samkvæmt heimildum er verið að undirbúa félagaskipti í eina af stærstu deildum Evrópu. Chelsea og Liverpool hafa þegar kannað stöðu leikmannsins og hyggjast fylgjast náið með framvindu mála fram að sumarglugganum.
Nyakossi, sem er um 193 sentímetrar á hæð, hefur einnig vakið áhuga fleiri liða í ensku úrvalsdeildinni. Þar á meðal eru Everton, West Ham United, Fulham og Crystal Palace.