Amorim sást með starfsmanni Manchester City í vikunni

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Ruben Amorim hefur haldið sig til hlés síðan hann var rekinn frá Manchester United í janúar, en nýlega sást til hans spila padel í heimalandi sínu Portúgal.
Amorim, sem er 41 árs, fékk samkvæmt fréttum um 12 milljónir punda í starfslokagreiðslu eftir að hann lét af störfum hjá félaginu. Tímabil hans á Old Trafford stóð í um 14 mánuði og lauk því eftir vonbrigðajafntefli gegn Leeds. Þá er sagt að ágreiningur við stjórnendur félagsins hafi einnig haft áhrif á brotthvarf hans.
Þrátt fyrir erfiðan tíma virðist Amorim njóta lífsins utan vallar. Hann var myndaður brosandi eftir padel-leik með vini sínum Hugo Viana í Lissabon, en þeir kynntust á sínum tíma sem liðsfélagar hjá Braga og hafa haldið nánu sambandi síðan.
Á meðan hefur gengi Manchester United batnað undir stjórn Michael Carrick, sem tók við liðinu. Liðið hefur unnið sjö af fyrstu tíu leikjum sínum undir hans stjórn, eftir að Darren Fletcher stýrði liðinu tímabundið í tveimur leikjum.
Amorim lét þó ekki bætta frammistöðu liðsins hafa áhrif á sig og virtist afslappaður í sólinni í Portúgal.