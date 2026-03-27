United með tvö járn í eldinum

Manchester United hyggst gera formlegt tilboð í Sandro Tonali þegar tímabilinu lýkur.
Ítalski miðjumaðurinn, sem er 25 ára og leikur með Newcastle, er einn af þeim leikmönnum sem United hefur sett á forgangslista sinn fyrir sumargluggann. Félagið vill styrkja miðjuna og telur Tonali henta vel inn í liðið.
Samhliða því hefur United einnig sett vinstri bakvörðinn Myles Lewis-Skelly hjá Arsenal á radar sinn. Hinn 19 ára gamli leikmaður hefur átt erfitt með að fá reglulegan spiltíma hjá Arsenal, sem gæti opnað möguleika á félagaskiptum.
Manchester United er því byrjað að undirbúa sumarið af krafti og skoðar bæði reynslumeiri leikmenn eins og Tonali og unga og efnilega leikmenn eins og Lewis-Skelly.