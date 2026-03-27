Tvö stórlið klár í að taka Rashford ef Barcelona tekur ekki upp veskið

Paris Saint-Germain og AC Milan fylgjast náið með stöðu Marcus Rashford hjá Manchester United.
Rashford, sem er 28 ára og á láni hjá Barcelona, gæti verið á ferðinni í sumar ef katalónska félagið nær ekki að ganga frá varanlegum kaupum. Talið er að bæði PSG og AC Milan séu tilbúin að stíga inn í viðræður ef sú staða kemur upp.
Manchester United vill selja framherjann frekar en að halda honum áfram á láni, og því gæti skapast tækifæri fyrir önnur stórlið í Evrópu.
Framtíð Rashford er því enn í óvissu, en áhugi frá fleiri félögum gæti aukið samkeppni um hann á félagaskiptamarkaðnum. Næstu vikur gætu ráðið miklu um hvar hann leikur á næsta tímabili.