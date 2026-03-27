Þrjú ensk lið á eftir varnarmanni Barcelona

Manchester United, Manchester City og Aston Villa hafa öll sýnt áhuga á vinstri bakverðinum Alejandro Balde hjá Barcelona.
Balde, sem er 22 ára gamall og landsliðsmaður Spánar, hefur fest sig í sessi sem einn efnilegasti bakvörður Evrópu. Frammistaða hans hefur vakið athygli stærstu félaga ensku úrvalsdeildarinnar, sem vilja styrkja varnarleik sinn.
Manchester United og Manchester City eru bæði að leita að lausnum í vinstri bakvarðarstöðunni, á meðan Aston Villa vill bæta breidd og gæði í hópnum sínum.
Barcelona lítur á Balde sem mikilvægan leikmann til framtíðar, sem gæti gert viðræður erfiðar. Þrátt fyrir það gæti áhugi frá mörgum félögum sett pressu á spænska félagið.
Framtíð Balde gæti því orðið eitt af áhugaverðari málum sumarsins.