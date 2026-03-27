Svarar fyrir ákvörðunina um Trent og framtíðina

Enska landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel segir að viðbrögð Trent Alexander-Arnold við því að vera ekki valinn í landsliðshópinn séu skiljanleg.
Alexander-Arnold var óvænt skilinn eftir þegar Tuchel tilkynnti 35 manna hóp fyrir landsleikjagluggann. Eftir það birti bakvörðurinn skilaboð á samfélagsmiðlum þar sem stóð. „Madrid. Og ekkert annað.“
Tuchel var spurður út í færsluna fyrir vináttuleik gegn Úrúgvæ og sagðist sýna leikmanninum skilning. „Sem viðbragð við því að vera ekki valinn? Já, það er alveg skiljanlegt,“ sagði hann.
Hann viðurkenndi að ákvörðunin hafi verið erfið. „Það er enginn vafi á hæfileikum hans eða því sem hann getur gefið liði. Þetta var einfaldlega íþróttaleg ákvörðun,“ bætti Tuchel við.
Þjálfarinn útskýrði að hann hafi byggt upp ákveðið leikskipulag án Alexander-Arnold og því hafi aðrir leikmenn fengið tækifæri.
Tuchel útilokaði þó ekki að leikmaðurinn komist í lokahópinn fyrir HM. „Hann er enn á lista og í myndinni. Ég mun fylgjast vel með honum,“ sagði hann.
Samkeppni um stöður í hægri bakverði er því hörð í enska landsliðinu.