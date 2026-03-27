Stjórnarmaður Bayern tjáir sig um Liverpool – „Við ætlum ekki að hjálpa þeim að verða betri á næsta ári“

Heiðursforseti Bayern München, Uli Hoeness, hefur gagnrýnt félagaskiptagetu Liverpool harðlega á sama tíma og enska félagið er sagt hafa áhuga á kantmanninum Michael Olise.
Hoeness útilokar að Bayern muni selja Olise og skaut jafnframt á eyðslu Liverpool síðasta sumar.
„Ef þetta er satt sem ég trúi ekki, þá eyddi Liverpool 500 milljónum punda og er samt að eiga mjög slakt tímabil,“ sagði hann.
„Við ætlum ekki að hjálpa þeim að verða betri á næsta ári.“
Samkvæmt fréttum í Þýskalandi er Liverpool tilbúið að bjóða allt að 173 milljónir punda í Olise, en Real Madrid er einnig sagt tilbúið að leggja fram um 143 milljónir punda í sóknarmanninn.
Liverpool hefur átt erfitt uppdráttar þrátt fyrir mikla fjárfestingu í leikmönnum á borð við Alexander Isak, Florian Wirtz og Hugo Ekitike. Liðið, undir stjórn Arne Slot, situr sem stendur í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og berst fyrir sæti í Meistaradeildinni.
Olise, sem er 24 ára, gekk til liðs við Bayern frá Crystal Palace sumarið 2024 fyrir 52 milljónir punda og á þrjú ár eftir af samningi sínum. Hann hefur staðið sig frábærlega í Þýskalandi með 16 mörk og 27 stoðsendingar í 39 deildarleikjum.
Talið er að Olise sé ánægður hjá Bayern, sem stefnir á þýska meistaratitilinn og mætir Real Madrid í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.