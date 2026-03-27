Sögusagnir um að leikmaður Arsenal endi á Old Trafford verða háværari

Sögusagnir um að Myles Lewis-Skelly fari frá Arsenal til Manchester United í sumar verða æ háværari.
Fór þessi möguleiki að kvissast út í síðustu viku en nú segir hinn virti miðill Sky Sports að vinstri bakvörðurinn sé á blaði á Old Trafford fyrir sumarið.
Hinn 19 ára gamli Lewis-Skelly braut sér leið inn í aðallið Arsenal á síðustu leiktíð og sló í gegn, en hefur ekki tekist að fylgja því eftir á þessari leiktíð og aðeins byrjað einn leik í ensku úrvalsdeildinni.
United ætlar að styrkja vinstri bakvarðastöðuna í sumar og ljóst er að Lewis-Skelly er möguleiki í þeim efnum.