Sjúk og ósmekkleg lygafrétt um að hann væri á dánarbeðinu

Fölsk færsla á samfélagsmiðlum þar sem fullyrt var að Kevin Keegan væri á dánarbeði hefur verið afhjúpuð sem sjúk og ósmekkleg gabbfrétt.
Keegan, sem er 75 ára og goðsögn hjá Liverpool, greindist með krabbamein fyrr á þessu ári eftir að hafa verið lagður inn á sjúkrahús vegna einkenna í kvið.
Þegar fréttirnar bárust í janúar sýndu stuðningsmenn og knattspyrnuheimurinn honum mikinn stuðning, og Newcastle sendi einnig frá sér yfirlýsingu þar sem félagið lýsti yfir hlýhug til hans og fjölskyldu.
Í yfirlýsingu frá fjölskyldu hans kom fram að hann væri í meðferð eftir greininguna. Þrátt fyrir það birtist fölsk yfirlýsing á Facebook þar sem haft var eftir Keegan. „Ég á ekki mikinn tíma eftir… ég vil bara vera í friði með ástvinum mínum á síðustu dögunum.“
Sjónvarpsmaðurinn Pete Graves staðfesti á X að um tilbúning væri að ræða. „Ég get staðfest að þessi yfirlýsing er fölsuð. Kevin er í meðferð og svarar henni vel,“ skrifaði hann og bað fólk um að virða friðhelgi fjölskyldunnar.
Stuðningsmenn Keegan hafa fordæmt þá sem stóðu á bak við færsluna og kallað hana „viðbjóðslega“. Margir hafa hvatt til þess að honum verði leyft að einbeita sér að bata og óskað honum góðs gengis í baráttunni.