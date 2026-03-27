Sjö félög sem gætu reynt að fá Salah frítt í sumar

Mohamed Salah hefur hrist upp í knattspyrnuheiminum eftir að hafa tilkynnt að hann muni yfirgefa Liverpool í lok tímabilsins, eftir tæplega áratug hjá félaginu.
Egypski framherjinn hefur verið einn besti leikmaður Liverpool á síðustu árum og unnið meðal annars tvo enska meistaratitla og Meistaradeild Evrópu, auk fjölda einstaklingsverðlauna.
Nú þegar brottför hans virðist staðfest er spurningin hvert hann fer næst. Félög í Sádi-Arabíu hafa lengi haft áhuga á Salah og buðu meðal annars allt að 155 milljónir punda árið 2023, en Liverpool hafnaði þeim tilboðum. Nú gætu þau loksins fengið sitt tækifæri.
Bandaríska MLS-deildin er einnig talin raunhæfur kostur, þar sem möguleiki á að spila með Lionel Messi hjá Inter Miami gæti heillað Salah.
Þá hefur verið rætt um mögulega endurkomu til Roma, þar sem hann sló fyrst í gegn á stóra sviðinu, sem og áhuga frá stórliðum á borð við Paris Saint-Germain, Real Madrid og Barcelona.
Barcelona gæti sérstaklega verið áhugaverður kostur þar sem breytingar eru væntanlegar í sóknarlínu liðsins.
Einnig hefur AC Milan verið nefnt sem mögulegur áfangastaður, enda félag með mikla sögu sem hefur oft laðað til sín reynda stórstjörnur.
Næstu mánuðir munu ráða úrslitum um framtíð Salah.