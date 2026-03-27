Segi engar líkur á að hann breyti um skoðun

Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro segir að hann sé staðráðinn í að yfirgefa Manchester United í sumar, þrátt fyrir aukna pressu frá stuðningsmönnum um að vera áfram.
Casemiro staðfesti í janúar að hann myndi hætta hjá félaginu þegar samningur hans rennur út, og hann segir þá ákvörðun standa enn. „Ég nýt mín enn í Manchester og er þakklátur fyrir stuðninginn, en ákvörðunin er tekin,“ sagði hann eftir leik með Brasilíu.
Stuðningsmenn United hafa hvatt hann til að vera áfram, sérstaklega eftir góða frammistöðu undanfarið. Hann skoraði meðal annars gegn Aston Villa og fékk hlýjar móttökur þegar hann var tekinn af velli.
Áhugi er sagður frá félögum í MLS-deildinni, þar á meðal Inter Miami og LA Galaxy, sem vilja fá hann frítt í sumar.
United hefur einnig ákveðið að virkja ekki ákvæði í samningi hans sem hefði framlengt hann um eitt ár.
Casemiro hefur spilað betur undir stjórn Michael Carrick og myndar öflugt miðjupar með Kobbie Mainoo. Markmið hans er að hjálpa United að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni áður en hann kveður félagið.