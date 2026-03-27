Salah áfram í Evrópu eftir allt saman?

Mohamed Salah gæti óvænt haldið áfram ferli sínum í Evrópu eftir yfirvofandi brottför frá Liverpool í sumar.
Salah tilkynnti í vikunni að hann væri á förum frá Liverpool í sumar eftir níu frábær ár og hefur það sett félög víða um heim upp á tærnar.
Samkvæmt sögusögnum frá Spáni hefur Barcelona áhuga á að fá Egyptann og gæti þannig reynt að skáka félögum í Sádi-Arabíu og Bandaríkjunum um undirskrift hans.
Salah er að eiga slakt tímabil á hans mælikvarða en það stöðvar ekki félög í að reyna við þennan frábæra fótboltamann.