Mð bikarinn til sýnis þó það sé búið að svipta þá honum

Landslið Senegal verður með Afríkumeistarabikarinn til sýnis fyrir vináttuleik við Perú í París á morgun.
Þetta vekur athygli þar sem mikil ólga er í afrískum fótbolta eftir að knattspyrnusamband álfunnar svipti Senegal titlinum og dæmdi Marokkó 3-0 sigur, tveimur mánuðum eftir að úrslitaleikur keppninnnar fór fram.
Senegal vann úrslitaleikinn upphaflega 1-0 eftir framlengingu, en leikmenn gengu af velli undir lokin eftir umdeildan vítaspyrnudóm. Það varð til þess að afríska knattspyrnusambandið breytti niðurstöðu leiksins í kjölfar þess að Marokkó kærði hana.
Knattspyrnusamband Senegal hefur áfrýjað málinu til alþjóðlega íþróttadómstólsins og vonast til að niðurstöðunni verði snúið við á ný.
Til að undirstrika að senegalska sambandið standi fast á sínu verður bikarinn til sýnis fyrir leikinn í París á morgun eins og áður segir, þrátt fyrir ákvörðunina á dögunum.