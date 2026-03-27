fbpx
Föstudagur 27.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svarar fyrir ákvörðunina um Trent og framtíðina

90 Mínútur

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

433
433Sport

Maðurinn sem hatar Heimi heldur áfram eftir gærkvöldið – „Tann­læknirinn hefur fengið tækifæri, nú verður hann að fara"

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 27. mars 2026 11:30

Heimir Hallgrímsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eamon Dunphy hefur farið hörðum orðum um Heimir Hallgrímsson eftir dramatískt tap Írlands gegn Tékklandi í umspili HM. Dunphy hefur frá fyrsta degi verið illa við Heimi og gagnrýnt hann harðlega, Heimir er hins vegar vinsæll í starfi og gerði nýjan samning í síðustu viku.

Írland var komið í vænlega stöðu í Prag þegar liðið náði tveggja marka forystu, en leikurinn endaði 2-2 eftir framlengingu og tapaðist síðan í vítaspyrnukeppni. Dunphy hafnar því alfarið að um óheppni hafi verið að ræða.

„Þetta verður af sumum kallað svona kvöld þar sem allt fer á versta veg. Ekki trúa því. Þetta var leikur sem Írland var búið að vinna en kastaði frá sér,“ sagði hann.

Írland byrjaði leikinn af krafti og Dunphy hrósaði sérstaklega fyrstu mínútunum. „Í tuttugu mínútur voru þeir frábærir. Sendingarnar voru skarpar, hreyfingin góð og þeir litu út eins og lið sem vissi nákvæmlega hvað það var að gera.“

Troy Parrott kom Írum yfir af öryggi úr vítaspyrnu og annað mark fylgdi í kjölfarið, sem Dunphy segir hafa verið verðskuldað. „Þetta var ekkert minna en þeir áttu skilið. Þeir voru að spyrja spurninga og fá svör.“

En eftir það fór allt úrskeiðis. „Í stöðunni 2-0 á leikurinn að vera búinn. Góð lið klára svona leiki. Vel þjálfuð lið stjórna þeim. Írland gerði hvorugt.“

Hann viðurkennir að vítaspyrnan sem Ryan Manning gaf hafi verið vendipunktur, en segir viðbrögðin hafa verið lykilatriði. „Mistök gerast. Það sem skilgreinir lið er hvernig það bregst við. Viðbrögð Írlands voru ringulreið.“

Dunphy gagnrýndi einnig taktískar ákvarðanir. „Löng innköst lýsa þessu best. Boltanum var hent inn í teiginn aftur og aftur án árangurs. Þetta var tilgangslaust og fyrirsjáanlegt. Ef þetta er taktík, þá þarf að þjálfa hana. Annars er þetta bara að gefa boltann.“

Hann taldi einnig að breytingar hefðu þurft að koma fyrr. „Það var augljóst í hálfleik að róa þurfti leikinn og taka betri ákvarðanir. Það gerðist ekki.“

Þegar Tékkar jöfnuðu kom það Dunphy ekki á óvart. „Þetta var óumflýjanlegt. Írland hafði misst skipulag, sjálfstraust og stjórn.“

Að lokum var hann afdráttarlaus um ábyrgðina. „Þegar þú kastar frá þér 2-0 forystu, sýnir enga taktíska sveigjanleika og getur ekki stjórnað leik,  þá er það ekki heppni. Það er þjálfarans.“

Dunphy telur að vandinn sé dýpri en eitt tap. „Þetta er einkenni stærra vandamáls. Liðið hefur hæfileika, en það er ekki nýtt rétt. Tann­læknirinn hefur fengið tækifæri. Nú verður hann að fara.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

