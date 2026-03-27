Léku fyrsta landsleikinn í tæp sjö ár – Stöðugt dregið sig úr keppni af ótta við að leikmenn sæki um hæli annars staðar

Landslið Eritríu spilaði sinn fyrsta keppnisleik í tæp sjö ár þegar liðið lagði Estavíní 2-0 í undankeppni Afríkukeppninnar.
Þetta var fyrsti opinberi leikur Eritreu síðan 2019, en liðið hefur dregið sig reglulega úr keppni á undanförnum árum, meðal annars vegna ótta við að leikmenn sæki um hæli erlendis.
Erítrea sneri aftur með stæl, þar sem 18 ára nýliði, Siem Eyob-Abraha, skoraði ásamt Ali Sulieman undir lok leiksins.
Leikurinn fór fram á hlutlausum velli í Marokkó þar sem Erítrea hefur ekki aðstöðu til að halda heimaleiki.
Sigurinn þýðir að liðið er enn í baráttunni um sæti í riðlakeppni Afríkukeppninnar.