Leikmaður Vals tjáir sig um ákvörðun félagsins varðandi Aron

Adam Ægir Pálsson og Jónatan Ingi Jónsson, leikmenn Vals, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Aron Jóhannsson mun, eins og flest knattspyrnuáhugafólk veit, ekki spila með Val í sumar.
Aron gekk í raðir Vals fyrir tímabilið 2022 og er samningsbundinn út komandi leiktíð, en félagið vildi ekki nýta krafta hans í sumar.
„Aron er góður vinur okkar beggja og gríðarlega góður leikmaður. Það segir sig sjálft að við munum sakna hans. Við getum auðvitað ekkert sagt, klúbburinn tekur sínar ákvarðanir.
En við munum sakna hans, líka bara persónulega því þetta er góður vinur okkar,“ sagði Adam um málið.