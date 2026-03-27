Föstudagur 27.mars 2026

Svarar fyrir ákvörðunina um Trent og framtíðina

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Heimir sár en segir þetta hughreysta sig eftir svekkjandi tap í gær

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 27. mars 2026 10:00

Getty Images

„Fyrst og fremst er þetta sárt,“ sagði Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Írlands eftir grátlegt tap gegn Tékklandi í gær.

Liðin mættust í undanúrslitum umspils um sæti á HM vestan hafs í sumar. Írar komust í 2-0 en Tékkar tóku við sér, jöfnuðu og tryggðu framlengingu og vítaspyrnukeppni, sem þeir unnu svo.

Írar áttu frábæran lokasprett á undankeppninni til að tryggja sig inn í umspilið og unnu til að mynda Portúgal og Ungverja.

„Við þurfum að taka það með okkur að við getum spilað við lið sem eru hærra skrifuð en við og kýlt upp fyrir okkur, hvort sem það er gegn Portúgal, Ungverjalandi eða hér.

Við komum hingað með þrjá sigra í röð á bakinu og það er langt síðan það náðist hjá þessu landsliði. Svo við erum að vaxa og þroskast. Það hughreystir mig,“ sagði Heimir enn fremur.

Heimir skrifaði undir nýjan samning við írska knattspyrnusambandið á dögunum fram yfir EM 2028.

Grátlegt fyrir Heimi og félaga

Látin eftir hetjulega baráttu við krabbamein – „Það er erfitt að útskýra fyrir börnunum að mamma þeirra komi ekki heim"
Neville varpar fram áhugaverðri kenningu í kjölfar tilkynningar Salah í vikunni

Yfirgefur Arsenal eftir fimm ár hjá félaginu

Liverpool hefur einnig áhuga – Liðsfélagar hans einnig á blaði

Stuðningsmenn Liverpool bálreiðir

Máni segir framkomu íslenskra yfirvalda skítlega – Hvetur ríka knattspyrnumenn til að geyma peningana erlendis
Félagi Guardiola telur að hann muni hætta með City í sumar

Áfall fyrir Rooney fjölskylduna

Rodri varpar sprengju fyrir sumarið – Langar að snúa aftur heim til Spánar

Jóhann Berg hafnaði að lokum tilboði Breiðabliks

Spilafíkill hélt upp á afmæli sitt – Borgaði 40 milljónir og var með spilavíta þema

