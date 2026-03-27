Heimir sár en segir þetta hughreysta sig eftir svekkjandi tap í gær

„Fyrst og fremst er þetta sárt,“ sagði Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Írlands eftir grátlegt tap gegn Tékklandi í gær.
Liðin mættust í undanúrslitum umspils um sæti á HM vestan hafs í sumar. Írar komust í 2-0 en Tékkar tóku við sér, jöfnuðu og tryggðu framlengingu og vítaspyrnukeppni, sem þeir unnu svo.
Írar áttu frábæran lokasprett á undankeppninni til að tryggja sig inn í umspilið og unnu til að mynda Portúgal og Ungverja.
„Við þurfum að taka það með okkur að við getum spilað við lið sem eru hærra skrifuð en við og kýlt upp fyrir okkur, hvort sem það er gegn Portúgal, Ungverjalandi eða hér.
Við komum hingað með þrjá sigra í röð á bakinu og það er langt síðan það náðist hjá þessu landsliði. Svo við erum að vaxa og þroskast. Það hughreystir mig,“ sagði Heimir enn fremur.
Heimir skrifaði undir nýjan samning við írska knattspyrnusambandið á dögunum fram yfir EM 2028.