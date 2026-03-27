Gæti fengið þunga refsingu fyrir að hafa kíkt í símann

Framherjinn Memphis Depay hjá Corinthians gæti átt yfir höfði sér allt að sex leikja bann eftir að hafa notað farsíma á varamannabekk í leik í brasilísku efstu deildinni.
Hinn 32 ára gamli fyrrum leikmaður Manchester United sást í sjónvarpsútsendingu vera í símanum þegar lið hans gerði 1-1 jafntefli gegn Flamengo á sunnudag. Þjálfari hjá Corinthians gekk þá til hans og virtist segja honum að hætta, en Depay setti símann í kjölfarið aftur í vasann.
Málið hefur nú verið tekið fyrir hjá STJD, þar sem hann er sakaður um brot á 258. grein brasilískra íþróttalaga, sem fjallar um hegðun sem stríðir gegn íþróttasiðferði.
Samkvæmt umfjöllun brasilíska miðilsins UOL er hegðun Depay talin brjóta gegn skyldum leikmanna um aga og hollustu. Í kvörtuninni kemur fram að slík hegðun geti haft áhrif á aðra leikmenn og jafnvel normalíserað notkun raftækja á varamannabekk.
Einnig er bent á að þetta geti skapað hættu á óviðeigandi samskiptum og gert dómurum og skipuleggjendum erfiðara fyrir við að framfylgja reglum leiksins.