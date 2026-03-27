Furðuleg staða komin upp – Foreldrarnir neita að faðirinn sé með heilabilun þrátt fyrir fullyrðingar sonarins

Liverpool-goðsögnin John Toshack neitar því að hann þjáist af heilabilun, þó svo að sonur hans hafi haldið því fram opinberlega nýlega.
Sonurinn, Cameron Toshack, sagði í viðtali að faðir sinn væri með sjúkdóminn og ætti bæði góða og slæma daga.
Eiginkona Toshack, Mai Angulo, tók hins vegar af skarið og sagðist hissa á ummælunum, enda hefði Cameron ekki hitt föður sinn í tvö ár.
„Er ég með heilabilun? Ekki ennþá allavega,“ sagði John sjálfur um málið.
Þessi 77 ára gamli fyrrum leikmaður Liverpool átti glæsilegan feril og vann meðal annars deildarmeistaratitla og Evrópubikarinn með félaginu.