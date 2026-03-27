Enrique færir Michael Carrick góðar fréttir

Spænski þjálfarinn Luis Enrique er sagður líklegur til að hafna áhuga Manchester United og halda áfram hjá Paris Saint-Germain.
Enrique, sem er 55 ára, hefur verið orðaður við starfið hjá Manchester United eftir að Ruben Amorim lét af störfum í janúar. Fyrrum leikmaður félagsins, Patrice Evra, hefur jafnvel kallað hann draumakost fyrir félagið.
Samkvæmt nýjustu fréttum stefnir Enrique þó á að framlengja samning sinn við PSG. Núverandi samningur hans rennur út næsta sumar, en forseti félagsins, Nasser Al-Khelaifi, vill tryggja framtíð hans til lengri tíma.
Áhugi Manchester United er sagður koma frá framkvæmdastjóranum Omar Berrada og yfirmanni knattspyrnumála Jason Wilcox. Þrátt fyrir það gæti félagið þurft að beina sjónum sínum að öðrum kostum.
Eigendur félagsins, INEOS, eru einnig sagðir hlynntir því að halda Michael Carrick áfram í starfi. Carrick hefur stýrt liðinu tímabundið og náð góðum árangri, með sjö sigra í tíu leikjum. Líklegast er að Carrick taki við liðinu.