Yfirgefur Arsenal eftir fimm ár hjá félaginu

Arsenal hefur staðfest að James Ellis, tæknilegur ráðgjafi hjá félaginu, hafi látið af störfum eftir tæplega fimm ár í starfi.
Ellis gekk til liðs við Arsenal árið 2021 sem njósnari en var síðar með yfirumsjón yfir leit félagsins að nýjum leikmönnum, áður en hann var gerður að tæknilegum ráðgjafa fyrir um sjö mánuðum.
Brottför hans er talin tengjast endurskipulagningu innan félagsins eftir ráðningu Andrea Berta sem yfirmanni knattspyrnumála.
Í yfirlýsingu sagðist Ellis þakklátur fyrir tímann hjá félaginu og að hann hlakki til næsta verkefnis.
Ellis hefur áður starfað fyrir félög á borð við Birmingham og Fulham.