United sagt með þessa þrjá á blaði – Einn varnarmaður og tveir sóknarmenn

Manchester United er farið að skoða mögulegar styrkingar fyrir næsta tímabil í aðdraganda líklegs Evrópusætis.
Sky Sport segist samkvæmt heimildum að félagið hafi augastað á þremur leikmönnum. Þar er um að ræða hinn 19 ára gamla kantmann Yan Diomande hjá RB Leipzig, sem er landsliðsmaður Fílabeinsstrandarinnar.
Einnig er fylgst grannt með varnarmanninum Lewis Hall hjá Newcastle, sem er 21 árs og hefur komið við sögu með enska landsliðinu.
Þá er framherjinn Iliman Ndiaye hjá Everton einnig á radar Manchester United. Ndiaye, sem er 26 ára, er landsliðsmaður Senegal og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína.
Manchester United er að undirbúa sig fyrir að styrkja hópinn og auka breiddina ef liðið tryggir sér sæti í Evrópukeppni á næsta tímabili. Ekki liggur fyrir hvort formleg viðræða hafi hafist, en ljóst er að félagið er byrjað að skipuleggja sumargluggann.