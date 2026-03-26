United hefur áhuga á leikmanni Barcelona sem vill ekki fara

Manchester United er tilbúið að borga allt að 100 milljónir evra fyrir miðjumanninn Fermin Lopez hjá Barcelona.
Spænski leikmaðurinn, sem er 22 ára, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni og er talinn einn af efnilegustu leikmönnum Barcelona. United lítur á hann sem mikilvæga styrkingu á miðjunni og er tilbúið að leggja fram háa upphæð til að fá hann.
Þrátt fyrir áhugann hefur Lopez ekki áhuga á að yfirgefa Barcelona að svo stöddu. Hann vill halda áfram að spila fyrir félagið og þróa feril sinn þar.
Barcelona lítur einnig á hann sem mikilvægan hluta af framtíð liðsins, sem gæti gert Manchester United erfitt fyrir í viðræðum.