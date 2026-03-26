United hættir við ferð til Sádí Arabíu og fer í æfingaferð á áhugaverðan stað

Manchester United mun fara með leikmannahóp sinn til Írlands í æfingabúðir í aðdraganda næsta leiks liðsins gegn Leeds.
Michael Carrick, sem stýrir liðinu, hefur ákveðið að nýta þriggja vikna hlé milli leikja til að undirbúa lokasprett tímabilsins. Hléið skapast vegna landsleikjahlésins og þess að United féll snemma úr FA-bikarnum.
Liðið mun dvelja á æfingasvæði um 30 mínútur frá Dublin dagana 6. til 9. apríl. Engir æfingaleikir eru fyrirhugaðir, en áherslan verður á krefjandi æfingar og að halda leikmönnum í góðu formi.
Áður hafði verið rætt um æfingaleik í Sádi-Arabíu, en þær áætlanir voru lagðar til hliðar. Írlandsferðin er því talin góð lausn til að breyta um umhverfi og auka einbeitingu innan hópsins.
Markmiðið er að undirbúa liðið sem best fyrir lokasprettinn í deildinni, þar sem Manchester United stefnir á sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Leikmenn fá einnig aukið frí í lok landsleikjahlésins áður en þeir mæta í æfingabúðirnar.