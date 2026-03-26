Fimmtudagur 26.mars 2026

Ólafur fer yfir starf sitt fyrir Bestu deildina – „Leiðtogi er flókið orð, það er samsett orð“

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 10:30

Manchester United mun fara með leikmannahóp sinn til Írlands í æfingabúðir í aðdraganda næsta leiks liðsins gegn Leeds.

Michael Carrick, sem stýrir liðinu, hefur ákveðið að nýta þriggja vikna hlé milli leikja til að undirbúa lokasprett tímabilsins. Hléið skapast vegna landsleikjahlésins og þess að United féll snemma úr FA-bikarnum.

Liðið mun dvelja á æfingasvæði um 30 mínútur frá Dublin dagana 6. til 9. apríl. Engir æfingaleikir eru fyrirhugaðir, en áherslan verður á krefjandi æfingar og að halda leikmönnum í góðu formi.

Áður hafði verið rætt um æfingaleik í Sádi-Arabíu, en þær áætlanir voru lagðar til hliðar. Írlandsferðin er því talin góð lausn til að breyta um umhverfi og auka einbeitingu innan hópsins.

Markmiðið er að undirbúa liðið sem best fyrir lokasprettinn í deildinni, þar sem Manchester United stefnir á sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.

Leikmenn fá einnig aukið frí í lok landsleikjahlésins áður en þeir mæta í æfingabúðirnar.

433Sport
Fyrir 14 mínútum
United hættir við ferð til Sádí Arabíu og fer í æfingaferð á áhugaverðan stað
433Sport
Fyrir 43 mínútum
Ólafur fer yfir starf sitt fyrir Bestu deildina – „Leiðtogi er flókið orð, það er samsett orð“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bjarni sat í sófanum með ungum syni sínum þegar fréttirnar bárust á þriðjudag – „Þá var það samt skellur að fá það staðfest“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Jóhann Berg afþakkaði tilboð Breiðabliks
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Spilafíkill hélt upp á afmæli sitt – Borgaði 40 milljónir og var með spilavíta þema
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Auknar líkur á því að United ráði Carrick til framtíðar í sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Áhrif Salah ekki bara innan vallar – Hatursglæpum í Liverpool fækkað verulega
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sonur Ronaldo að semja við eitt af hans gömlu félögum

Mest lesið

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“

Nýlegt

„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Áhrif Salah ekki bara innan vallar – Hatursglæpum í Liverpool fækkað verulega
Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Mættur í enska landsliðið en gæti farið frá Arsenal í sumar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Vill frekar fara heim til Ítalíu en til Manchester

433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Bjartsýnn á að geta spilað á næstu vikum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Í vandræðum með klósettferðir eftir slys í síðustu viku
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Furðulegt safn á heimili Messi – Eiginkonan og börnin sjá um það

433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Blaðamaður Morgunblaðsins segir menn vísvitandi svindla – Kallar eftir breytingum

433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Segja Liverpool að gleyma þeirri hugmynd að þessi maður fylli skarð Salah
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Hneyksli hjá Real Madrid í kringum meiðsli Mbappe

433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Með tvö spennandi tilboð og tekur ákvörðun á næstu dögum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Segja góðan gang í að hefja framkvæmdir við nýjan völl United – Stefna á að opna á þessari dagsetningu

433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Skoða að selja framherja til að fjármagna kaup á Rashford

433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Íslendingar á ferð og flugi um Evrópu næstu daga
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Strákarnir okkar léttir, ljúfir og kátir í kuldanum – Sjáðu frá æfingu liðsins
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Segir tíma til kominn að sýna konum þá virðingu að ráða almennilega dómara

Segir tíma til kominn að sýna konum þá virðingu að ráða almennilega dómara
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Tölfræðin er Strákunum okkar í hag
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Vilja endurnýja kynnin við leikmann Tottenham
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sonur Ronaldo æfir með Real Madrid – Þó nokkur áhugi á honum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar mikillar reiði – Umdeildur þjóðernissinni kom í heimsókn

Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar mikillar reiði – Umdeildur þjóðernissinni kom í heimsókn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Tvö ensk félög vilja Fabregas

433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Walcott varar ungstirni Arsenal við
433Sport
Í gær

Horfir til London þrátt fyrir áhuga víða

433Sport
Í gær
Þakklátur Sóli Hólm bregst við tíðindum gærdagsins – „Fyrstu viðbrögð eru uppnám“
433Sport
Í gær
United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða
433Sport
Í gær

Pirringur vegna síðasta sumars gæti haft áhrif á leit Liverpool að eftirmanni Salah

433Sport
Í gær

Goðsögn kemur ákvörðun Arteta til varnar og segir tapið geta hjálpað liðinu

433Sport
Í gær
Þetta eru líklegustu áfangastaðir Salah
433Sport
Í gær
Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli